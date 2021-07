Ein Leichtverletzter nach Unfall

Mosbach. Leicht verletzt wurde ein 41-jähriger Audi-Fahrer bei einem Unfall am Mittwochabend, gegen 19.10 Uhr, an der Kreuzung Waldsteige/Zwingenburgstraße in Neckarelz. Der Mann war vom Bergfeld kommend in Richtung Pfalzgraf-Otto-Straße unterwegs, als von der Zwingenburgstraße aus eine 59-jährige VW-Fahrerin in die Kreuzung fuhr. Die Fahrzeuge kollidierten und der Audi-Fahrer wurde laut Angaben der Polizei leicht verletzt. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeug waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von mindestens 15 000 Euro.

