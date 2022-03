Ein Flug durch den Schlagerhimmel

Mosbach. Die Schlagerpiloten und Daniela Alfinito sind mit ihrer „Großen Schlagershow“ am Samstag, 11. Juni, zu Gast in der Alten Mälzerei Mosbach. Die Besucher erwartet ein Feuerwerk, zusammengestellt aus ihren Erfolgsalben, mit denen sie regelmäßig die Charts stürmen.

Das Debütalbum der Schlagerpiloten „Lass uns fliegen“ war 16 Wochen in den deutschen Albumcharts. Mit ihrem neuen Album „Blue Hawaii“, erschienen am 30. Juli, stiegen sie, wie mit ihrem Vorgänger direkt auf Platz zwei in den Albumcharts ein. In den deutschen Schlager Charts haben sie es auf Platz 1 geschafft.

Daniela Alfinitos Album-CD „Du warst jede Träne wert“ schoss im Januar 2019 von 0 auf Platz 1 der offiziellen Deutschen Album-Charts. Als ihr Longplayer „Liebes-Tattoo“ mit Jahresbeginn 2020 auf Platz 1 der offiziellen Deutschen Albumcharts eingestiegen war, gelang der Sängerin auch in Österreich und der Schweiz der Sprung auf Platz 1.

