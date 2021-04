Mosbach. Im Zentrum für Kultur und Begegnung in Mosbach gastiert am Freitag, 16. April, „The Leonard Cohen Project“ mit „Songs Of Love And Hate“. Die Veranstaltung wird als Livestream ab 20 Uhr durchgeführt und kann nur Online über die Website www.fideljo.de gebucht werden.

Auch Lieder von Zeitgenossen

Im Gepäck hat das Trio neben den Songs ihres Idols auch Lieder von Cohens Zeitgenossen und Freunden. Ein schöner Abend im Zeichen des großen Songwriters ist somit vorprogrammiert.

„Songs of Love and Hate“ – mit diesem Album schrieb Leonard Cohen 1971 Musikgeschichte. Wie ein roter Faden zieht sich das Thema dieses Studio-Albums durch viele seiner Werke. So ist es nicht verwunderlich, dass es auch zum Titel der ersten gemeinsamen Produktion des Leonard Cohen Projects wurde.

Die Musiker Thomas Schmolz, Jürgen Gutmann und Manuel Dempfle riefen gemeinsam das Leonard Cohen Project ins Leben. Mit Gitarren und Gesang bringen sie die Musik des 2016 verstorbenen Poeten auf die Bühne. Dabei konzentrieren sie sich vor allem auf die frühen Lieder, die noch maßgeblich von Cohens Stimme und Gitarrenbegleitung geprägt sind.

Dementsprechend unprätentiös und reduziert sind auch die Neu-Interpretationen der Songs. Das Trio lässt in seinen eigenen und doch authentischen Versionen die Musik für sich sprechen. Erzählungen zu den Songs von Cohen selbst und Lieder von Weggefährten wie Simon & Garfunkel oder Bob Dylan runden den Abend ab.

Egal ob man Fan der ersten Stunde ist oder die Musik von Leonard Cohen erst jetzt für sich entdeckt hat, beim Konzert darf sich jeder auf eine melancholisch-schöne Hommage an einen der größten Musiker der vergangenen Jahrzehnte freuen.

