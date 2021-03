Mosbach. Das Amtsgericht Mosbach hat am Mittwoch einen 35 Jahre alten Mann wegen unerlaubten Führens von Schusswaffen zu einer Geldstrafe in Höhe von 2550 Euro verurteilt. Amtsrichterin Saskia Merkel sah es nach dem Abschluss der Beweisaufnahme als erwiesen an, dass der ehemalige Soldat des Kommandos Spezialkräfte (KSK) und Gründer des rechtsgerichteten Netzwerks „Uniter“ Ende Juni 2018 ein nicht genehmigtes Schießtraining auf dem Gelände des Trainingscenters Retten und Helfen (TCRH) in Neckarelz durchgeführt hatte.

AdUnit urban-intext1

Darüber hinaus ordnete die Amtsrichterin die Einziehung jener fünf Softair-Gewehre an, die der 35-Jährige zu dem Schießtraining mitgebracht hatte. Mit ihrem Urteil blieb Merkel etwas unterhalb der von der Staatsanwaltschaft geforderten 85 Tagessätze in Höhe von 40 Euro. Verteidiger Björn Hering hatte in Abwesenheit seines Mandanten auf Freispruch plädiert.