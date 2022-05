Drei Tote nach Frontal-Crash bei Dallau

Dallau. Bei einem Frontalzusammenstoß auf der Bundesstraße 27 zwischen Rittersbach und Dallau sind am Sonntagnachmittag drei Menschen gestorben.

Gegen 15.30 Uhr war ein 26-Jähriger mit seinem BMW in Richtung Dallau unterwegs, als er in einer langgezogenen Rechtskurve aus bislang unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn geriet und frontal mit einem entgegenkommenden Audi zusammenstieß. Der BMW fing nach der Kollision Feuer und brannte völlig aus. Der 26-Jährige und der 67-jährige Fahrer des Audi erlitten tödliche Verletzungen und starben an der Unfallstelle. Die 70-jährige Beifahrerin im Audi wurde schwerstverletzt mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Dort verstarb sie später an den Unfallfolgen.

Neben der Polizei waren der Rettungsdienst und die Feuerwehr mit einem Großaufgebot im Einsatz. Die Bundesstraße war an der Unfallstelle für Dauer der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten bis circa 19.30 Uhr voll gesperrt. Der Sachschaden an den Fahrzeugen beläuft sich nach Angaben der Polizei auf rund 60 000 Euro. Zur Klärung des Unfallgeschehens wurde ein Gutachter hinzugezogen.

