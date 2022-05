Drei Tote bei Unfall

Elztal. Bei einem Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag gab es drei Tote. Gegen 15.30 Uhr befuhr ein BMW-Fahrer die B 27 von Rittersbach kommend in Richtung Dallau. Hierbei geriet der 26-jährige in einer langgezogenen Rechtskurve aus bislang unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn, so die Polizei. Es kam zum Frontalzusammenstoß mit einem entgegenkommenden Audi. Der BMW fing nach dem Zusammenstoß Feuer und brannte völlig aus. Der Fahrer, sowie der 67-jährige Audi-Lenker erlitten tödliche Verletzungen und verstarben an der Unfallstelle. Die 70-jährige Beifahrerin im Audi wurde schwerst verletzt. Sie wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Klinikum geflogen. Dort starb sie später an den Unfallfolgen. Neben der Polizei waren Rettungsdienst und Feuerwehr mit einem Großaufgebot im Einsatz. Die Bundesstraße war an der Unfallstelle für Dauer der Unfallaufnahme bzw. Bergungsarbeiten bis circa 19.30 Uhr voll gesperrt. Der Gesamtsachschaden an den Fahrzeugen beläuft sich auf rund 60 000 Euro. Zur Klärung des Unfallgeschehens wurde ein Gutachter hinzugezogen.

