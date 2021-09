Drei Bands spielen zum Finale des Sommers auf

Mosbach. Der Mosbacher Sommer 2021 findet am Samstag, 11. September, um 20 Uhr mit „Best of Mosbacher Kneipen KultTOUR“ ein musikalisches Ende.

Die Fans hatten im Vorfeld im Rahmen einer digitalen Abstimmung das Programm festgelegt. Die Krusty Moors, The Bautzy’s und F.A.T.-X werden den Elzpark rocken.

Die Krusty Moors blicken stolz auf 20 Jahre Bandgeschichte, sieben CDs und großartige Konzerte und Festivals in ganz Europa zurück. Traditioneller Folk-Rock, stimmungsvolle Fiddle Tunes, Coversongs und auch eigene Stücke vermitteln den Fans das Gefühl, mitten in einem Pub in Irland gelandet zu sein!

The Bautzy´s, die Kultband aus Mosbach, verzaubern ihre Zuhörer mit den größten Hits und besten Ohrwürmern aller Zeiten. Die Musiker stehen sogar teilweise mit Originalinstrumenten aus den 60er Jahren auf der Bühne.

Beste handgemachte Musik ist das Markenzeichen von F.A.T.-X. Die Ärzte, Die Toten Hosen, AC/DC, Rammstein oder Iron Maiden werden genauso gekonnt und unverwechselbar interpretiert wie bekannte Pophits aus den 80er/90er/00er Jahren.

Karten gibt es nur im Vorverkauf bei allen bekannten Vorverkaufsstellen, in der Tourist Information Mosbach sowie auf reservix.de. Dank Print at Home kann man die Tickets dort auch noch „auf den letzten Drücker“ kaufen.

Corona-Regeln gelten

Es gelten die aktuellen Corona-Regeln sowie Maskenpflicht auf dem Veranstaltungsgelände. Am Sitzplatz kann die Maske abgenommen werden.