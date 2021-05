Die Vielfalt feiern

Mosbach. Der Deutsche Diversity-Tag macht am Dienstag, 18. Mai, mit zahlreichen Aktionen auf die Vielfalt in der Gesellschaft und vor allem in der Arbeitswelt aufmerksam. Auch die Duale Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) Mosbach lebt von Vielfalt und Wertschätzung jedes Einzelnen – unabhängig von Alter, Geschlecht, Herkunft, Behinderung, Religion oder sexueller Orientierung. Sie beteiligt sich daher am Diversity-Tag am 18. Mai mit zwei Vorträgen und einem Wissensspiel.

AdUnit urban-intext1

Im Vortrag „Diversität 2021 – Wo stehen Unternehmen und Hochschulen?“ referiert Professorin Dr. Daniela Gröschke, Friedrich-Schiller-Universität Jena, um 10 Uhr über Ansätze zum Umgang mit Diversität in Unternehmen. Sie zeigt deren Effekte auf ökonomische Erfolgsgrößen auf, erzählt Erfolgsgeschichten und überträgt die Kenntnisse auf die Hochschule.

Professorin Gudrun Reichert, Gleichstellungsbeauftragte an der DHBW Mosbach, beleuchtet in ihrem Vortrag um 14 Uhr die Unterschiede und Gemeinsamkeiten von „Gleichstellung versus Diversity“.

Beide Vorträge finden virtuell statt. Begleitet wird der Diversity-Tag von einem Online-Wissensspiel. Alle Informationen und die Anmeldung unter www.mosbach.dhbw.de/diversity.

AdUnit urban-intext2