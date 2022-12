Die Themen Bauen und Soziales bekommen mehr Gewicht

Mosbach. Für den neuen Mosbacher Oberbürgermeister gingen die ersten 100 Tage seiner Amtszeit wie im Flug vorbei. So war Julian Stipp fast überrascht, als die Fränkischen Nachrichten ihn um eine erste Zwischenbilanz baten. Am 1. September hat der gebürtige Limbacher sein Amt in der Großen Kreisstadt angetreten.

Herr Stipp, Ihre 100 Tage als Oberbürgermeister in Mosbach sind am 9. Dezember „voll“. Wie sind Sie in der Stadt und in der Verwaltung aufgenommen worden?

Informationen zu Julian Stipp Julian Stipp, Jahrgang 1986, geboren in Limbach, trat am 1. September sein Amt als Oberbürgermeister in Mosbach an. Die Mosbacher hatten ihn am 26. Juni mit 80 Prozent der Stimmen zum neuen OB gewählt. Julian Stipp leistete nach dem Abitur seinen Zivildienst in den Neckar-Odenwald-Kliniken ab, studierte danach in Mannheim Rechtswissenschaften und absolvierte sein Rechtsreferendariat unter anderem beim baden-württembergischen Städtetag und im Bundesumweltministerium. Von 2009 bis 2016 war Stipp Gemeinderat in Limbach, von 2014 bis 2016 war der SPD-Mann Justiziar der Arbeiterwohlfahrt Neckar-Odenwald-Kreis. sab

Oberbürgermeister Julian Stipp: Ich spürte von Anfang an eine große, positive Neugierde der Stadtgesellschaft mir gegenüber. Und in der Verwaltung habe ich ein sehr professionelles Team vorgefunden. Ich bin mir im Klaren darüber, dass es sehr viele Themen zu bearbeiten gibt. An die tasten wir uns jetzt gemeinsam heran.

Wie sind Sie persönlich „angekommen“?

Stipp: Sehr gut! Ich mag Mosbach, gerade wenn ich über den schönen Weihnachtsmarkt auf dem Marktplatz gehe. Ich bin auch stolz darauf, dass hier so ein quirliges Leben herrscht. Ich freu mich jetzt aber riesig darauf, dass ich bald Mosbacher Mitbürger bin. Ab Januar soll meine Wohnung bezugsfertig sein.

Mit der räumlichen Entwicklung der Dualen Hochschulen (DHBW), der nötigen Sanierung des Rathauses, der Zukunft des Innenstadthandels – um nur drei Themen zu nennen – stehen diverse große Projekte in Mosbach auf dem Plan. Welche Bereiche stehen für Sie ganz oben auf der Agenda, welche müssen Sie noch „schieben“?

Stipp: Die drei von Ihnen genannten Themen haben tatsächlich eine ganz hohe Priorität. Deshalb sind wir ganz intensiv im Gespräch mit den Eigentümern des Obertorzentrums (das leerstehende Einkaufszentrum, an dessen Stelle das Baukompetenzzentrum der DHBW entstehen könnte). Dort wollen wir demnächst weitreichende Entscheidungen treffen und die Grundstückssituation so sortieren, dass hier eine gute Entwicklung möglich ist. Wir planen da ja auch gerade ein Sanierungsgebiet. In Sachen Innenstadthandel liegt ein neues Gutachten vor, dass zusammen mit der Werbegemeinschaft „Mosbach Aktiv“ und der IHK Rhein Neckar erarbeitet worden ist, aus dem wir jetzt weitere Maßnahmen für die Innenstadt ableiten wollen. Auch der bestehende Arbeitskreis Innenstadt ist einbezogen. Was die künftige räumliche Unterbringung der Stadtverwaltung angeht, haben wir ebenfalls erste Schritte eingeleitet. Es gab einen Workshop zum Thema und viele Überlegungen, wie und wo wir Mitarbeiter zentral in der Stadt unterbringen können. Was noch dauern wird, ist eine planerische Konzeption zum Thema Stadtentwicklung. Das braucht einfach Zeit.

Welche ersten Erfolge gab es für Sie in diesen ersten 100 Tagen?

Stipp: Ich bin sehr glücklich darüber, dass sich der Gemeinderat dafür ausgesprochen hat, dass wir die Verwaltung so aufstellen, dass der Bau- und auch der soziale Bereich an Gewicht gewinnen. Bei der Ausschreibung der Position des Bürgermeisters ist das bereits berücksichtigt.

Das heißt, es wird den bald in der Vergangenheit immer mal wieder geforderten Baubürgermeister geben?

Stipp: Genau. Wir wollen ein Dezernat 2 schaffen, in dem die Baukompetenzen gebündelt sind. Das deckt sich meines Erachtens mit der Position eines Baubürgermeisters. Die Stelle ist ausgeschrieben – mit einem deutlich anderen Zuschnitt als bisher.

Und gab es irgendwelche Enttäuschungen, Vorstellungen, die sich nicht umsetzen ließen?

Stipp (überlegt): In kleineren Details vielleicht. Aber die großen Linien passen für mich sehr gut!

Die Energiekrise ist ein Thema für jeden Bürger und jede Kommune. Haben Sie bereits konkrete Maßnahmen angestoßen oder im Auge?

Stipp: Ja, Sie spüren es hier im Rathaus! Es ist deutlich kühler als gewohnt in den Räumen. Wir appellieren an die Belegschaft, Energie zu sparen, wo es geht. Aber wir machen das mit dem gebotenen Augenmaß – wir haben uns zum Beispiel ganz bewusst dafür entschieden, die Weihnachtsbeleuchtung nicht runterzufahren, sondern nur ausgedünnt.

Was kann die Stadt für die erneuerbaren Energien tun?

Stipp: Wir haben gerade im Gemeinderat sehr intensiv darüber diskutiert, wie wir künftig mit dem Thema erneuerbare Energien und Flächenausweisung umgehen wollen. Der Gemeinderat hat jetzt eine Bodenqualität von 60 aufwärts als K.O.-Kriterium genommen für eine energetische Nutzung, was ja recht großzügig ist. Insofern haben wir hier eine gute Steuerungsmöglichkeit. Und immer dann, wenn wir Gebäude sanieren, wie jetzt mit hohem Aufwand bei der Pestalozzi-Realschule, geht es natürlich um Energieeinsparung.

Ein anderes Thema, das die Menschen beschäftigt, ist die medizinische Versorgung. In den nächsten Jahren gehe zahlreiche Allgemeinmediziner in den Ruhestand. Was kann die Stadt dafür tun, junge Mediziner zu gewinnen?

Stipp: Da können wir nur eines tun: Wir müssen als Gesamtstadt so attraktiv sein, dass Menschen hier nicht nur gerne arbeiten, sondern auch hier leben wollen. Was wir dafür auch brauchen, ist Wohnraum.

Wie wollen Sie den schaffen?

Stipp: Wir können als Stadt Flächen für den Wohnungsbau zur Verfügung stellen und steuern, was dort passiert. Wir müssen mit Investoren verhandeln, was entsteht. Das ist mir wichtig. Auch deshalb halte ich das Baudezernat für so wichtig.

Viele, die nach Mosbach kommen, beklagen, dass die Parkplätze knapp und zu teuer sind…

Stipp: Dem stimme ich überhaupt nicht zu. Da habe ich eine klare Haltung. Es gibt genug Parkplätze. Ich sehe es nicht als Teil der Daseinsvorsorge, diese kostenlos zur Verfügung zu stellen. Die Nutzung des öffentlichen Raums darf auch bepreist werden. Eine Bewirtschaftung der Stellplätze kann sogar dazu beitragen, dass Zirkulation stattfindet und Stellplätze nicht als Dauerparkplätze belegt werden.

Gibt es Themen, die Sie gemeinsam mit den anderen Kommunen im Kreis angehen werden, beziehungsweise wo die interkommunale Ebene die bessere ist?

Stipp: Ja, die gibt es. Das wurde kürzlich auch bei einem Mittelbereichstreffen und auch bei der Bürgermeister-Versammlung deutlich, bei der wir Gastgeber waren. Ganz konkret haben wir eine Kindergartenfachberatung für Kommunen kreisweit initiiert. Viele Kommunen haben bereits einen Kooperationsvertrag unterschrieben und weitere ihr Interesse signalisiert. Auch beim Ordnungsdienst arbeiten wir über die Stadtgrenzen hinaus zusammen.

Welche Idee soll noch vor Weihnachten in trockenen Tüchern sein?

Stipp: Bis dahin werden wir den neuen Bürgermeister oder die Bürgermeisterin gewählt haben. Wir gehen damit die neuen Verwaltungsstrukturen an, um das Rathaus schlagkräftig für die Zukunft aufzustellen. Und ich werde am 14. Dezember den Haushalt für 2023 einbringen. Das klingt alles zwar nicht so greifbar, ist aber für uns als Kommune extrem wichtig.