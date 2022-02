Die Logistikbranche liefert Jobchancen

Mosbach/Vaihingen an der Enz. Der Ausblick ist überwältigend. Doch nicht über Berge und Wälder schweift der Blick, sondern über eine Lagerhalle mit gigantischen Ausmaßen. Zwischen neun Meter hohen Hochregalen fahren Schleppwagen. Arbeiter in Leuchtwesten verpacken Waren in Kartons und setzen sie auf lange Förderbänder. Es herrscht emsiges Treiben an einem der größten Standorte des Logistikkonzerns DSV Solutions.

Jan Krumpietz könnte sich kein besseres Lernfeld vorstellen. An normalen Arbeitstagen bildet er im Berufsbildungswerk (BBW) Mosbach-Heidelberg der Johannes-Diakonie junge Menschen zu Fachlageristen aus. Es ist einer von 37 Berufen, in denen das BBW junge Menschen mit besonderem Unterstützungsbedarf Ausbildungsplätze bietet.

An jedem Donnerstag kommt Krumpietz mit jeweils fünf Auszubildenden nach Vaihingen zu DSV Solutions, um dort tief in die berufliche Wirklichkeit eines Logistikunternehmens einzutauchen. „Wir wollen unsere Auszubildenden möglichst gut auf das Arbeitsleben vorbereiten“, erklärt Krumpietz. Daher ist er sehr dankbar für die Zusammenarbeit mit DSV Solutions. Hier werden die BBW-Auszubildenden ohne Abstriche in den Betrieb eingebunden. Sie holen und verpacken Ware, nehmen Lieferungen an, lernen Flurförderwagen und andere Geräte zu bedienen.

Doch die Arbeit bei einem der weltgrößten Logistikanbieter bringt die Jugendlichen nicht nur fachlich weiter, sie stärkt auch den Selbstwert. „Alle sind mächtig stolz, hier arbeiten zu können“, berichtet der Ausbilder. Während andere Unternehmen in der Corona-Pandemie ihre Angebote an Praktikumsstellen eher herunterfahren, möchte DSV Solutions die Türen für den Nachwuchs ganz bewusst offenhalten.

Das gilt auch für junge Menschen mit Unterstützungsbedarf. „Wir wollen allen Jugendlichen eine Chance geben“, betont Sina Scheytt, Operations Manager am DSV-Standort Vaihingen. Dahinter stecken neben sozialer Verantwortung auch ganz praktische Gründe. Corona und der wachsende Onlinehandel haben die ohnehin prosperierende Logistikbranche noch einmal beflügelt. Das Unternehmen baut seine Lagerflächen aus – und der Bedarf an Arbeitskräften wächst mit.

Gute Perspektivem

„Die Logistikbranche bietet für unsere Ausbildungsteilnehmenden gute Jobperspektiven“, bestätigt Christina Anger, BBW-Standortleiterin in Heidelberg. Und während viele klassische Handwerksberufe von Nachwuchssorgen geplagt sind, stoße der Einstieg ins Logistikfach bei Jugendlichen durchaus auf Interesse. Die Zahl der Auszubildenden ist seit Jahren auf hohem Niveau – mit Tendenz zu weiterem Wachstum.

Einer von ihnen ist Stephan Manzeck. Der junge Mann führt selbstständig einen Schleppwagen durch die DSV-Hallen und ist sichtlich stolz darauf. Den Staplerführerschein hatte er am BBW erworben. Manzeck hat über die berufliche Vorförderung im BBW zur Lagerlogistik gefunden.

Chance auf Übernahme

Den praktischen Teil der Ausbildung kann er nun komplett bei DSV Solutions absolvieren. Von seinem Heimatort Pforzheim hat er es nicht weit zur Arbeit. „Die Atmosphäre hier hat mir sofort gefallen, und ich habe hier schon viel gelernt: Container entladen, Ware packen und kommissionieren“, erzählt Manzeck. „Ich könnte mir vorstellen, auch nach der Ausbildung hier zu arbeiten.“ Die Chance für eine Übernahme nach der Ausbildung ist dank der Zusammenarbeit zwischen Berufsbildungswerk und Unternehmen jedenfalls da.

DSV Solutions ist Teil von DSV A/S. Der globale Transport- und Logistikdienstleister mit Hauptsitz in Hedehusene (Dänemark) bietet professionelle Gesamtlösungen für alle Dienstleistungen der modernen Transport- und Lagerlogistik an.

Mit eigenen Niederlassungen und Büros ist DSV in mehr als 90 Ländern und sechs Kontinenten aktiv.