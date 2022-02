Die Kripo ermittelt

Obrigheim. Nach dem Großeinsatz von Polizei, Rettungsdienst, der Feuerwehr, der psychosozialen Notfallnachsorge sowie der Obrigheimer Gemeindeverwaltung an zwei Obrigheimer Schulen am Donnerstagnachmittag ermittelt nun die Kriminalpolizei, so eine gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Mosbach und des Polizeipräsidiums Heilbronn.

Mehrere Zeugen hatten am Donnerstag, gegen 15 Uhr, in unmittelbarer Nähe der Schule, zwei Personen gesehen, die eine Waffe bei sich getragen haben sollen. Da zuvor eine scharfe Patrone auf dem Schulgelände gefunden wurde und am Vortrag ein Schriftzug mit einer Gewaltandrohung in einer Toilette der Gemeinschaftsschule entdeckt wurde, waren insgesamt über 150 Einsatzkräfte vor Ort.

Am späten Nachmittag wurden die verdächtigen Personen angetroffen und es wurde Entwarnung gegeben. Die Polizei hat wegen der Vorfälle ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung einer Straftat eingeleitet. Im Fokus der Maßnahmen stehen die beiden Mädchen, die am Mittwoch vermutlich den Schriftzug in der Toilette angebracht haben sowie der 14-Jährige, der aus wenigen Metern Entfernung mit einer so genannten Soft-Air-Waffe auf ein Klassenzimmer der Gemeinschaftsschule gezielt haben soll.

Im Zusammenhang mit den Vorfällen weist die Polizei erneut darauf hin, dass derartige Handlungen keine Lappalien und erst recht keine Scherze sind, sondern Straftaten darstellen, die konsequent verfolgt und bei der Staatsanwaltschaft zur Anzeige gebracht werden. Eltern solen ihre Kinder diesbezüglich sensibilisieren und die Konsequenzen aufzeigen.

Die Ankündigung eines Amoklaufs oder anderer Gewalttaten sind sehr gefährlich und bringen erhebliche Auswirkungen mit sich, gegebenenfalls können hier auch Forderungen über die entstandenen Einsatzkosten erfolgen. Im aktuellen Fall am Obrigheimer Schulzentrum stehen mehr als 20 000 Euro alleine für den Einsatz der Polizei im Raum. Ob diese durch die Verursacher des Einsatzes getragen werden müssen, wird von der Polizei geprüft. pol