Defizite im ÖPNV wurden offensichtlich

Neckar-Odenwald-Kreis. Der Kreisvorstand der SPD Neckar-Odenwald traf sich zu einer Sitzung mit anschließender Besichtigung im Mehrgenerationenhaus in Mosbach.

Bundestagskandidatin Anja Lotz berichtete über den bisherigen und künftigen Wahlkampfverlauf. Neben Online-Gesprächen mit Bundestagsabgeordneten wie Lothar Binding besuchte sie mit dem Landtagsabgeordneten Daniel Born mehrere Schulen.

„Ein besonderes Highlight war die ÖPNV-Tour“, berichtete Anja Lotz. Sie fuhr an einem Tag begleitet von Parteimitgliedern mit öffentlichen Verkehrsmitteln durch den Main-Tauber- und den Neckar-Odenwald-Kreis. Mit diesem Selbstversuch seien einige Defizite im öffentlichen Personennahverkehr nochmals deutlich geworden. „Wenn wir so weitermachen, schaffen wir eine gute flächendeckende Mobilität und auch die Energiewende nicht“, war Anja Lotz’ Fazit.

Alexander Weinleins Finanzbericht verwies darauf, dass ein Jahr, in dem sowohl die Landtags- als auch die Bundestagswahl stattfinden, für das Engagement wie auch für die Kasse vor Ort eine große Herausforderung sei. Dennoch stimmte der Vorstand einem festen Budget für die Jusos zu, über das die jungen Sozialdemokraten zur Hälfte frei verfügen dürfen, während die andere Hälfte für die konkrete politische Arbeit zu verwenden ist.

Weiter wurden die nächsten Termine abgestimmt. Am 1. September wird MdB Josip Juratovic Haßmersheim und Buchen besuchen und am 10. September stellt sich der Bundestagsabgeordnete Lothar Binding für eine Diskussionsrunde in Buchen zur Verfügung. MdB Ute Vogt wird im August mit Interessierten zum Thema „Stärkung der Demokratie und Bekämpfung von extremistischen Strömungen“ diskutieren.

Auf Digitalisierung gesetzt

Kreisvorsitzende Dr. Dorothee Schlegel berichtete über die Arbeit der Otto-Wels-AG und erläuterte den Antrag zur Demokratieförderung, den die Kreisvorstände des Neckar-Odenwald- und Main-Tauber-Kreises mit Unterstützung der Otto-Wels-AG für den nächsten Landesparteitag einreichen werden. Nach der Sitzung stellte Geschäftsführerin Michael Neff das Mehrgenerationenhaus in Mosbach vor. Neben dem „Treffpunkt Jedermann“ für alle Altersgruppen gibt es dort den „Dienstagtreff“, den englischen Gesprächskreis oder die Kartenspielrunden. In den letzten Monaten habe das Mehrgenerationenhaus stark auf Digitalisierung gesetzt und bilde unter anderem auch Online-Paten aus, die bei Problemen mit Handys und Tablets unterstützen, aber auch bei digitalen Buchungen von Eintrittskarten, Formulare oder Online-Bestellungen.

Dass es Menschen im Neckar-Odenwald-Kreis gibt, die mit oder ohne Migrationshintergrund nicht richtig lesen und schreiben können, zeigt die „Lokale Allianz Alpha“, die sich um diese Personen kümmert und Kurse anbietet. Dies betrifft vor allem Erwachsene. Aber auch Kinder und Jugendliche werden unterstützt. Das breite ehrenamtliche Engagement sehe man am deutlichsten bei der Ehrenamts- und bei der Taschengeldbörse, aber auch bei den zahlreichen Kooperationspartnern. Gerade nach den schweren kontaktarmen Monaten, in denen das Haus fast leer stand, sei es dem leitenden Team wichtig, dass die Menschen wieder zusammenfinden können, so Michaela Neff.

Trotz der vielen Möglichkeiten, die das Mehrgenerationenhaus hat, mache die Bürokratie, die nötig sei auch Vorteile habe, die Arbeit der Ehrenamtlichen schwieriger, sagte sie. Zudem wünsche man sich mehr und größere Räumlichkeiten, um die Angebote zu erweitern.

Der stellvertretende Kreisvorsitzende Markus Dosch erläuterte die Unterschiede zum Mehrgenerationenhaus in Buchen und hoffte, dass die Stadt Mosbach sich weiter einbringt.

Das Projekt könne nur mit Unterstützung der Stadt lebendig gestaltet werden. Dass zwei dieser Einrichtungen vom Bund unterstützt würden, sei vor allem dem Einsatz der ehemaligen Bundestagsabgeordneten Dr. Dorothee Schlegel zu verdanken. Am Ende bedankte sich Kreisvorsitzender Michael Deuser bei Michaela Neff für ihr großes Engagement und bei allen ehrenamtlichen Helfern. do