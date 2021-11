DB erneuert den Aufzug

Mosbach. Mehr Komfort für Fahrgäste: Die Deutsche Bahn (DB) tauscht am Bahnhof Mosbach den Aufzug zum Bahnsteig an Gleis 2. Die Arbeiten starten am Montag, 29. November, und sind voraussichtlich Ende März 2022 abgeschlossen.

Insgesamt investieren Bahn und Bund über 300 000 Euro. Während der Arbeiten steht der Aufzug nicht zur Verfügung.

Die DB bittet um Verständnis und empfiehlt mobilitätseingeschränkten Reisenden in Richtung Heidelberg und Mannheim, bis Ende März auf die Bahnhöfe Mosbach-Neckarelz oder Mosbach (Baden) auszuweichen.