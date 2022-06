Mosbach. Es wurde diskutiert, gemalt, gebastelt und geschrieben: Fast 400 Kinder aus 25 Schulen aus Mosbach und Umgebung haben es sich gemeinsam mit ihren Lehrern im Rahmen eines Malwettbewerbes zur Aufgabe gemacht, die ersten 19 Artikeln des Grundgesetzes künstlerisch darstellen und auszugestalten.

Die Ausstellung zu diesem Projekt wurde am Mittwoch im Landratsamt feierlich eröffnet und gibt Einblicke in all das, was die Väter des Grundgesetzes für das Zusammenleben der Gesellschaft definiert haben.

„Es ist ein spannender Ansatz, unser gutes, altes Grundgesetz, das vor kurzem immerhin schon seinen 73. Geburtstag feiern konnte, einmal speziell durch Kinderaugen betrachten und beleuchten zu lassen“, erklärte Landrat Dr. Achim Brötel bei der Eröffnung. „Zum Malen gehört zunächst zwingend die spielerische Heranführung an das Thema und die inhaltliche Auseinandersetzung mit unseren Grundrechten. Das wurde mit diesem Projekt ideal erreicht“, führte er aus.

Initiiert hatte den Malwettbewerb Kreisrätin Dr. Dorothee Schlegel zusammen mit dem Verein Forum Recht. Entstanden ist neben der Ausstellung auch ein Buch von Kindern für Kinder und Erwachsene.

„Das Ergebnis kann sich sehen lassen, und es war schwer für die Jury, am Ende aus den vielen Beiträgen die Bilder auszuwählen, die schließlich in der Ausstellung und dem Buch berücksichtigt wurden“, erläuterte Dr. Schlegel. Acht Schüler aus dem Kreis durften sich am Ende des Wettbewerbes freuen: Sie hatten mit ihren Bildern einen Preis gewonnen und damit auch eine Veröffentlichung ihres Kunstwerkes im Buch „Das Grundgesetz aus Kinderhand“ erreicht.

Ermöglicht wurde die Ausstellung durch den Förderverein Forum Recht aus Karlsruhe. „Uns geht es darum, für unseren Rechtsstaat zu werben und darüber aufzuklären, warum unser Grundgesetz für unser Zusammenleben so wichtig ist“, erläuterte Michael Börner als zweiter Vorsitzender, der zu Beginn der Vernissage die Gründung und Motivation des Forums und des Fördervereins vorstellte.

Ergänzt werden die Bilder der Ausstellung um Texte in kindgerechter Sprache von Brigitte Junge, die die jungen Künstler unterstützte.