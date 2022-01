Mosbach. Das Boarding hat begonnen: Die Schlagerpiloten und Daniela Alfinito laden ein zur „Großen Schlagershow“ am Samstag, 11. Juni, in die Alte Mälzerei in Mosbach. Einlass ist ab 15 Uhr, Beginn um 16 Uhr. Die Besucher erwartet ein Feuerwerk, zusammengestellt aus Alfinitos Erfolgsalben, mit denen sie regelmäßig die Charts stürmen. Karten gibt es in den Kundenforen der FN. Bild: Veranstalter

