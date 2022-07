Da bleibt kein Auge trocken

Mosbach. „Night Wash“ bringt am Dienstag, 2. August, um 19.30 Uhr frische Stand-Up-Comedy auf die Bühne im Hospitalhof.

In Mosbach stellt Sven Bensmann, umrahmt von seinen Songs über Dorfleben, Übergewicht und den dunkelsten Seiten unserer Gesellschaft, sein Stand-Up-Talent unter Beweis. Er stellt alltägliche Dinge dar und denkt dabei stets um eine amüsante, abstruse Ecke weiter.

Außerdem ist Benni Stark, einer der am besten gekleideten Comedians Deutschlands, auf der Bühne zu finden. Er weiß, wie es geht, denn 13 Jahre als Herrenausstatter haben ihre Spuren hinterlassen: Er ist am Limit – Stark am Limit und es zieht ihn auf die Bühne. So viele ungeklärte Fragen: Warum ziehen die Leute beim Shoppen Sachen „einfach nur mal zum Spaß“ an? Wieso sind so viele Kleidungsstücke „mal was anderes“?

Bei Pam Pengco wird kein Blatt vor den Mund genommen – schlagfertig, trocken, offen und authentisch. Sie wirkte als Chris Tall‘s Society Reporterin in „Darf er das? Live!“ mit, stand für den guten Zweck bei „Comedy for hope“ auf der Bühne oder spielte einen Baum in der Sat.1-Comedy-Märchenstunde.

Oscarmoderatorin, Broadwaystar und Ikone. Das ist Laura Brümmer nicht. Klingelt da etwa nichts? Das ist okay. Sie war noch nie im Fernsehen. Die Kölnerin ist ausgebildete Musicaldarstellerin und steht von klein auf gern auf der Bühne. Die Leidenschaft wurde zum Beruf, doch damit verdient sie nicht genug Geld und deshalb versucht sie sich nun als Stand-Up-Comedienne.

Natürlich darf auch die begehrte Newcomerin Negah Amiri nicht fehlen. Verrückte Erfahrungen haben ihr so einiges über die Männer- und Frauenwelt beigebracht und sie kann jetzt höchst unterhaltsam aus dem Nähkästchen plaudern: „Warum stehen Frauen auf Bad Boys?“; „Woran erkennt man Psycho Frauen?“; „Was sind definitive Stoppschilder bei Männern?“. Wer jetzt denkt, dass Negahs Programm nur für Frauen geeignet ist, der täuscht sich. Auch die Herren der Schöpfung kommen voll auf ihre Kosten. mij