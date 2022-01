Der Abend in der Mosbacher Altstadt blieb dann auch zunächst ruhig. Mit mehreren Einsatzkräften riegelte die Polizei den Marktplatz ab. Möglicherweise wichen die Aktivisten zunächst auf andere Orte aus.

Nach 21 Uhr – solange galt das ausdrückliche Verbot für den Montag – kündigten Personen jedoch in Telegram an, Mosbach „fluten“ zu wollen. So zogen nach Polizeiangaben dann doch

...