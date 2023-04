Christoph Sonntag in Mosbach

Mosbach. Nicht nur im Schwabenländle, sondern auch darüber hinaus begeistert Christoph Sonntag mit seinem Programm „Ein Tritt frei!“ das Publikum.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Feinster schwäbischer Humor und pointierte Komik sind die Zutaten für die sagenhaften Auftritte des Schwaben. Davon kann man sich am Freitag, 26. Mai, in Mosbach in der Alten Mälzerei überzeugen.

Seit nunmehr fast 40 Jahren ist Sonntag als Kabarettist, insbesondere im Sendegebiet des SWR, unterwegs. In dieser Zeit entstanden zahllose Comedyformate, darunter „AZNZ – Alte Zeiten Neue Zeiten“ (2011), mit mehr als 200 000 Live-Zuschauern auf Tour.

Außerdem schrieb er mehrere tausend Glossen und Comedys für den SWR3. Bild: Presse Woerldwaid