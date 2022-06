Mosbach. Bei Mercedes Gramling gab es in der Firmengeschichte immer wieder Ehrungen für 40- und 50-jährige Betriebszugehörigkeit. Ein besonders herausragendes Jubiläum durfte nun Christel Bauer aus Osterburken feiern. Sie ist seit 60 Jahren für das Unternehmen tätig.

Christel Bauer begann im Jahr 1962 beim damaligen Seniorchef eine kaufmännische Ausbildung. Im Anschluss besuchte sie die Sekretärinnen-Schule. 1966 übernahm Heinrich Gramling nach dem plötzlichen Tod seines Vaters die Geschicke der Firma, die er heute noch gemeinsam mit Sohn Felix leitet.

Felix Gramling (links) und Heinrich Gramling (rechts) haben Christel Bauer für 60 Jahre Betriebszugehörigkeit geehrt. © Mercedes Gramling

Seit 1966 ist Christel Bauer Sekretärin von Heinrich Gramling. Damals arbeiteten 20 Mitarbeiter im Unternehmen, heute sind es 220. Sie hat also die gesamte Entwicklung vom kleinen Familienbetrieb bis hin zum mittelständigen Unternehmen miterlebt und in vielen Bereichen mitgestaltet.

Zu Beginn arbeitete sie tatkräftig als Disponentin in den Pkw- und Lkw-Verkaufsabteilungen in Verbindung mit Sekretariatsarbeiten. Später war sie ausschließlich als Sekretärin der Geschäftsleitung tätig. In dieser Funktion organisierte sie zahlreiche Fahrzeug-Präsentationen, diverse Firmenevents, erledigte die verschiedensten Verwaltungsaufgaben und unterstützt den heutigen Seniorchef, Heinrich Gramling, auch heute noch tageweise. Mit ihrer Fachkompetenz und ihrem Weitblick ist sie immer eine gefragte Ansprechpartnerin für Geschäftsleitung und und Kollegen.

In einer Feierstunde würdigten Felix und Heinrich Gramling das Engagement von Christel Bauer und überreichten neben einem Scheck auch die Ehrenurkunden des Landes Baden-Württemberg sowie der IHK. Kollegen und Weggefährten zollten der Jubilarin Respekt für ihre beachtliche Lebensleistung.