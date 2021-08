„Burggespräch“ mit Spitzenkandidatin

Haßmersheim. Dr. Franziska Brantner, grüne Spitzenkandidatin für die Bundestagswahl in Baden-Württemberg, kommt am Sonntag, 22. August, zu einem Informationsbesuch in den Neckar-Odenwald-Kreis.

Holzwirtschaft im Mittelpunkt

Thema des Besuchs werden besonders die Herausforderungen von Regionaltourismus und Gastronomie unter Pandemiebedingungen sein. Wald und Holzwirtschaft in Zeiten des Klimawandels werden ebenfalls angesprochen.

Eine öffentliche Veranstaltung des Grünen-Kreisverbands ist ab 16.15 Uhr das „Burggespräch mit der Spitzenkandidatin“ in der „Burgschenke“ auf Burg Guttenberg ein.