Brandmelder versehentlich abgeklemmt

Obrigheim. Der Betreiber des stillgelegten Kernkraftwerks Obrigheim hat am 8. April versehentlich eine noch aktive und nicht zur Demontage freigegebene Brandmeldergruppe abgeklemmt. Die drei dazugehörenden Melder des im Rückbau befindlichen Kernkraftwerks waren deshalb vier Tage lang außer Be-trieb. Das hat das baden-württembergische Umweltministerium am Montag mitgeteilt.

AdUnit urban-intext1

Der Fehler war bei einer wiederkehrenden Prüfung entdeckt und sofort behoben worden. Die automatischen Brandmeldeanlagen dienen dem anlagentechnischen Brandschutz. Im Rahmen des Rückbaus des Kernkraftwerks werden die nicht mehr benötigten Brandmelder sukzessive abgebaut und stattdessen verschiedene Ersatzmaßnahmen zur weiteren Sicherstellung der Brandfrüherkennung umgesetzt. Die fehlerhaft abgeschaltete Brandmeldergruppe war zwar zur Demontage vorgesehen, jedoch erst zu einem späteren Zeitpunkt.

Durch die fehlerhafte Abschaltung war eine Brandmeldergruppe mit drei Brandmeldern in drei aneinandergrenzenden, nicht rauchdichten Räumen für vier Tage außer Betrieb. Die Brandmelder der umliegenden, ebenfalls nicht rauchdichten Räume waren in diesem Zeitraum voll funktionsfähig. „Ein Feuer wäre somit rechtzeitig detektiert worden. Der betroffene Bereich war zudem nahezu brandlastfrei“, so das Umweltministerium. „Die sicherheitstechnische Bedeutung ist daher gering. Für die Menschen und die Umwelt bestand keine Gefährdung.“