BMW-Fahrer flüchtete in Mosbach vor der Polizei

Mosbach. Nachdem ein 21-Jähriger am Freitagabend mit seinem BMW vor der Polizei flüchtete, werden Zeugen und mögliche Geschädigte gesucht. Der Mann befuhr gegen 21 Uhr den Wasemweg in Richtung Bundesstraße 27. Hier sollte er einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Auf die Haltesignale der Beamten reagierte der BMW-Fahrer zunächst nicht. Kurz darauf verlangsamte er seine Fahrt und die Polizisten wollten sich mit ihrem Streifenwagen vor das Fahrzeug des 21-Jährigen setzen Als sich das Polizeiauto neben dem BMW befand, beschleunigte dessen Fahrer das Auto stark und fuhr, ohne die Vorfahrt anderer Verkehrsteilnehmer zu beachten, über die Kreuzung der Odenwaldstraße mit der B 27. Im weiteren Verlauf bog der Mann an der Kreuzung der Hauptstraße mit der Straße „Neue Gärten“, ebenfalls ungebremst, nach links in Richtung Elztal ab. Hierbei fuhr er zum Teil über den Gehweg und nahm einem bisher unbekannten Fahrzeuglenker die Vorfahrt. Anschließend fuhr der 21-Jährige Richtung Ortsausgang Mosbach. Auf der geraden Strecke beschleunigte er sein Fahrzeug auf mindestens 100 km/h, fuhr mehrfach in den Gegenverkehr und links an einer Verkehrsinsel vorbei. Bei diesem Fahrmanöver wurde der Gegenverkehr gefährdet. In Neckarburken bog der Mann mit seinem weißen 5er BMW unmittelbar nach dem Ortseingang nach rechts in die Mörikestraße ein.

Hier musste er sein Fahrzeug so stark abbremsen, dass die Rückleuchten mehrfach aufblitzten und der Warnblinker aktiviert wurde. Nachdem die Polizisten im Wohngebiet zunächst die Verfolgung abbrachen, konnte der Fahrer im Anschluss ermittelt werden.



