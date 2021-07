Mosbach. Knapp 15 Minuten reichten am Dienstagnachmittag in Mosbach für eine unbekannte Person aus, um Schäden in Höhe von rund 5000 Euro an einem Auto zu verursachen und danach unerkannt zu flüchten. Der Besitzer des weißen 3er BMW hatte seinen Wagen gegen 16 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums in der Pfalzgraf-Otto-Straße abgestellt, so die Polizei.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Als er eine Viertelstunde später wieder vom Einkaufen zurückkam, bemerkte er einen Unfallschaden am linken hinteren Kotflügel.