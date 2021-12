BLB gastiert in Mosbach

Mosbach. Der unscheinbare Staubsaugervertreter wird plötzlich zum gefragten Agenten! Am 21. Dezember um 19:30 Uhr spielt die Badische Landesbühne „Unser Mann in Havanna“ in der Alten Mälzerei.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Philosophie, Vater-Tochter-Beziehungen und eine Serie von Todesfällen kombiniert mit trockenem, hintergründigem Humor. Dazu fließen, neben Alkohol, immer wieder Witz und Spannung mit ein - Südseeklima mit Schuss ist garantiert. Inszeniert wird Graham Greenes weltberühmte Komödie über den Geheimdienst als turbulentes Theatererlebnis mit fünf Schauspielern in über 30 Rollen, dazu steuert Hennes Holz kubanische Klänge bei.

Die Vorstellung findet unter Berücksichtigung der aktuellen Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg statt.