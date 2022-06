Bikerin verletzt

Elztal. Eine 20-jährige Motorradlenkerin aus dem Neckar-Odenwald-Kreis verunglückte bereits am vergangenen Donnerstag, kurz vor 15 Uhr, auf der B 27. Die ersten Ermittlungen der Polizei ergaben, dass die junge Krad-Lenkerin die B 27 aus Richtung Elztal/Neckarburken kommend in Richtung Elztal/Dallau befuhr. Hierbei überholte sie ordnungsgemäß den VW Golf, welcher von einer 95-Jährigen gelenkt wurde. Kurze darauf musste die 20-Jährige ihre Geschwindigkeit verkehrsbedingt verringern, was die Seniorin jedoch zu spät bemerkte. Es kam zum Auffahrunfall, wobei die Motorradfahrerin von ihrem Fahrzeug stürzte und sich verletzte. Sie wurde zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus gebracht. Am Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von 2500 Euro, am Golf der älteren Dame in Höhe von rund 1500 Euro.

