Bewegung fördert Entwicklung

Mosbach. Grundschulkinder stehen noch am Anfang ihrer körperlichen, motorischen, sozialen, emotionalen und psychischen Entwicklung. Das schulische Gesundheitsmanagement der Stadt Mosbach und die AOK Rhein-Neckar-Odenwald unterstützen diesen Prozess und haben kürzlich für 25 Grundschul-Lehrkräfte aus Mosbach und dem Neckar-Odenwald-Kreis eine Motorik-Multiplikatoren-Schulung angeboten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Bereits im Frühjahr 2022 hatte die Stadt Mosbach in Kooperation mit dem Badischen Leichtathletik-Verband eine Multiplikatoren-Schulung „Meine Schule läuft!“ zum Thema Ausdauer durchgeführt. Aufgrund der hohen Nachfrage für das Thema Motorikförderung hat Jennifer Amend vom schulischen Gesundheitsmanagement gemeinsam mit der AOK-Sportfachkraft Pascal Staab nun eine neue Schulung geplant und organisiert. Mit der Schulung will man den teilweise auch sportfachfremden Lehrkräften eine Hilfestellung für den Schulsport bieten. Sport- und Bewegungstherapeut Pascal Staab hielt die zweistündige Schulung in Theorie und Praxis in der Sporthalle der Waldsteige-Grundschule. Die Grundschule wurde bereits seit 2003 als erste im Landkreis mit dem Gütesiegel „Schule mit sport- und bewegungserzieherischem Schwerpunkt“ ausgezeichnet und ist Vorbild als bewegte Schule. Jennifer Amend unterstützt die Mosbacher Schulen in dem Prozess zum Erreichen des Gütesiegels.

„Die Kinderwelt muss eine Bewegungswelt sein“, erläutert Amend. Bewegung sei für die ganzheitliche Entwicklung wichtig und nicht zu ersetzen, sowohl während der Schulzeit als auch im Familienalltag und der Freizeit. „Nicht nur der Kopf, sondern der ganze Körper ist Teil dieses Lernprozesses“, so Amend. „Das Grundschulalter ist ein wichtiges Zeitfenster für Motorik. Kinder profitieren ein Leben lang davon“ so Pascal Staab. In der Sporthalle nahmen die Lehrkräfte die Position der Schüler in einer von Staab organisierten Schulstunde ein. Vielfältige Bewegungsideen, Ballkoordination, Ball-Prellen, Partner-Übungen und ein Stationstraining standen auf dem Programm. Die von Staab mitgegebenen Impulse können von den Lehrkräften direkt mit den vorhandenen Sporthallenausstattungen angewendet werden und brauchen kaum Umsetzungsaufwand.

Mehr zum Thema Gesellschaft Gendern an Schulen? Eine Frage, die polarisiert Mehr erfahren Sprache Bildungsvertreter uneins beim Thema Gendern an Schulen Mehr erfahren

Eine weitere Motorik-Schulung für die Lehrkräfte ist geplant. Die Veranstaltung „Mosbach spielt“ am 17. Juni sowie die Schülerläufe am 24. Juni haben sich die Teilnehmer notiert, um Kinder und Jugendliche zum Spielen und Bewegen zu motivieren. pm