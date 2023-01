Besucher erwartet Feuerwerk

Mosbach. Das Boarding hat begonnen: Die Schlagerpiloten und Daniela Alfinito laden ein zur „Großen Schlagershow“, am Samstag, 14. Oktober, in der Alten Mälzerei in Mosbach. Einlass ist um 15 Uhr, Beginn um 16 Uhr.

Die Besucher erwartet ein Feuerwerk, zusammengestellt aus ihren Erfolgsalben, mit denen sie regelmäßig die Charts stürmen. Das Debütalbum der Schlagerpiloten „Lass uns fliegen“ war 16 Wochen in den deutschen Albumcharts und schaffte es bis auf Platz drei.

Daniela Alfinitos Talent kommt nicht von ungefähr. Ihr Vater Bernd Ulrich und ihr Onkel Karl-Heinz Ulrich sind niemand anderes als die legendären Amigos, die seit vielen Jahren Schlager-Erfolge feiern.