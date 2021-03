Diedesheim. Eine 19-Jährige steht in dem Verdacht, am Mittwoch unter dem Einfluss von Drogen ein Auto gefahren zu sein. Die Frau war gegen 7.15 Uhr mit ihrem Mercedes auf der Bundesstraße 37 unterwegs, als sie auf der Höhe der Abfahrt Diedesheim von Polizeibeamten kontrolliert wurde. Während der Überprüfung kam der Verdacht auf, dass die Frau berauscht sein könnte. Ein Drogentest bestätigte dies, so die Polizei.

Bußgeld und Konsequenzen

Anschließend ging es für die Frau in Begleitung der Polizei zur Blutentnahme ins Krankenhaus. Wenn im Blut ebenfalls Drogen nachgewiesen werden können, muss die Frau mit einem Bußgeld und Konsequenzen für ihre Fahrerlaubnis rechnen.