Benders auf dem zweiten Platz

Mosbach. Nachdem sie beim zweiten Turnier der leistungsstarken 66-Serie im Juli in Norderstedt nicht teilgenommen hatten, gingen Friedhelm und Rose-Maria Bender beim dritten Turnier der Serie in Enzklösterle am 1. August wieder an den Start. Die Veranstalter hatten die Vorgaben der Corona-Verordnung mit viel Aufwand vorbildlich umgesetzt. Etwas enttäuschend war deshalb, dass von 25 gemeldeten Paaren lediglich 16 – dafür aber sehr starke Paare – teilnahmen.

Auch diesmal waren Benders das älteste Paar auf der Tanzfläche und sie merkten sehr schnell, dass ihnen viel abverlangt werden würde, um über die beiden Vorrunden und die Zwischenrunde das Finale zu erreichen. Da sie sich in den letzten Wochen konditionell deutlich weiterentwickeln konnten, zeigten sie die erforderliche Leistungsstärke und erhielten von den 25 zu vergebenden Kreuzchen mit 24 die meisten. Im Finale präsentierten sie sich sehr konzentriert und überzeugten die Wertungsrichter nicht zuletzt mit ihrer Musikalität. Der zweite Platz war hochverdient und eindeutig.