Beim Parken in Mosbach die neue App nutzen statt  Automaten füttern

Mosbach. „Digitales Parken“ per App ist ab sofort in Mosbach möglich. Es wird von der Stadt Mosbach in Kooperation mit den Stadtwerken, der CityParkhaus Mosbach GmbH sowie weiteren Betreibern angeboten. Die Lösung von „EasyPark“ dient als flexible und komfortable Alternative zum Parkscheinkauf an Automaten: Autofahrer können die App über ihr Smartphone (auch in Verbindung mit Apple CarPlay oder Android Auto) nutzen und „easy“ parken.

AdUnit urban-intext1

Der große Vorteil des Handyparkens ist das digitale Bezahlen, es wird also kein Kleingeld mehr benötigt. Es muss auch nicht mehr vorausschauend in den Parkscheinautomaten einbezahlt werden, denn mit der „EasyPark“-App kann die Parkzeit ganz nach Bedarf gestartet, verlängert oder beendet werden. Überzahlung oder eiliges Nachlösen am Automaten kommen nicht mehr vor.

Strafzettel lassen sich mit einem Tipp auf „Verlängern“ in der App leicht vermeiden. Die Kosten sind jederzeit über die App ersichtlich. „EasyPark“ kann aktuell auf zehn gebührenpflichtigen Parkflächen in Mosbach genutzt werden. Sie sind in der App sichtbar und werden in Kürze beschildert und an den Automaten mit Hinweisaufklebern ausgezeichnet.

Wer bargeldlos parken möchte, lädt sich die App auf das Smartphone, hinterlegt das jeweilige Kennzeichen und wählt die gewünschte Bezahlmethode. Der Parkvorgang kann mit einem Fingertipp gestartet werden. Das Beenden ist jederzeit möglich. Zudem meldet sich die App 15 Minuten vor Ablauf des digitalen Parkscheins per Push-Nachricht oder SMS-Erinnerung.

AdUnit urban-intext2

Die App zeigt dem Nutzer alle anfallenden Kosten, abgerechnet wird minutengenau. Darüber hinaus lässt sich „EasyPark“ heute bereits über die Onboard-Systeme aktueller Modelle direkt aus dem Fahrzeug starten. Alternativ zur App stehen eine Anruf- sowie eine SMS-Funktion zur Verfügung. „EasyPark“ läuft in mehr als 250 deutschen Städten – unter anderem in Mannheim, Bad Mergentheim oder Darmstadt; regelmäßig kommen neue Städte hinzu. Aktuell funktioniert die App in mehr als 20 europäischen Ländern, beispielsweise in Österreich, Schweiz, Niederlande, Italien, Frankreich und Serbien.

Aber woher weiß eigentlich der Vollzugsdienst, wer einen digitalen Parkschein „gezogen“ hat? Der Kontrolleur prüft in einer Datenbank, für welche Autokennzeichen Parkzeiten gebucht wurden. Als Hinweis auf das Handyparken brauchen Autofahrer in Mosbach keine Vignette wie in einigen anderen Städten.

AdUnit urban-intext3

Die Transaktionskosten pro Parkvorgang betragen bei der Easy-App 15 Prozent der Parkgebühr oder mindestens 20 Cent. Dazu kommen die gewohnten kommunalen Parkgebühren. Für Firmenkunden und „Vielparker“ gibt es individuelle Modelle.

AdUnit urban-intext4