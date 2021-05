Autokino in Mosbach öffnet am 2. Juni

Mosbach. „RW Messen & Events“ bietet die Möglichkeit zum Autokino. Beginn ist der 2. Juni, Ort wird der Messplatz sein. Auch wenn das Autokino eine typisch US-amerikanische Erfindung ist, erfreut sich das Freiluftkino auch bei uns großer Beliebtheit.

Das Erfolgsrezept vom Autokino: Es ermöglicht völlig neue Erfahrungen für die Besucher und genießt obendrauf einen romantischen Ruf, der in der momentan eingeschränkten „Corona-Situation“ für alle Mitmenschen eine willkommene Abwechslung sein soll.

Blockbuster im Programm

Auf dem Gelände des Messplatzes in Neckarelz werden Filmfreunde aus der Region und der weiteren Umgebung Filme auf XXL-LED- Leinwand in bester HD-Qualität sehen, vorwiegend Blockbuster. Der Kino-Sound wird über UKW direkt ins Auto gesendet. Gestartet wird am 2. Juni mit jeweils einer Vorstellung am Tag, und am Wochenende mit jeweils zwei bis vier Vorstellungen am Tag.

Fußballspiele werden gezeigt

Für Fußball-Freunde werden alle Deutschlandspiele der Europameisterschaft live gezeigt. Natürlich ist alles abhängig von den Inzidenzwerten. Im Autokino wird es nicht an der Versorgung des leiblichen Wohls fehlen. Die Produkte gibt es im „Take a way“, das Format ist über den Ticketshop buchbar oder vor Ort erhältlich.

Kinostart ist am 2. Juni um 19.30 Uhr auf dem Messplatz in Neckarelz, Heidelberger Str 35, 74821 Mosbach, Platzzahl rund 130 Autos.