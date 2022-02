Autofahrer genötigt

Obrigheim. Nach einer Nötigung auf der B 292 bei Obrigheim am Dienstagnachmittag sucht die Polizei nach Zeugen. Zwischen Obrigheim und dem Hohbergparkplatz in Richtung Sinsheim fuhr ein grauer BMW mit Mosbacher Zulassung einer 26-Jährigen in ihrem Audi dicht auf und überholte diese rechts. Die Frau war gegen 15.30 Uhr auf dem linken der beiden Fahrstreifen unterwegs, als sie den BMW-Fahrer hinter sich bemerkte.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Das auffällige Fahrverhalten des BMW-Lenkers konnte noch bis zur Abfahrt in Helmstadt-Bargen beobachtet werden, wobei er mehreren Fahrzeugen dicht aufgefahren sein soll. Zeugen und weitere Personen, die sich durch das Verhalten des BMW-Fahrers genötigt fühlen, sollen sich beim Polizeirevier Mosbach, Telefon 06261/8090, melden. pol

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2