Auto prallt gegen Einfamilienhaus in Oberschwarzach

Oberschwarzach. Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Dienstagabend, gegen 18.30 Uhr, bei Schwarzach. Ein 28-jähriger Golf-Fahrer war auf der L633 von Unterschwarzach nach Oberschwarzach unterwegs. Auf dieser Strecke überholte er eine 53-jährige Golf-Fahrerin. Während des Überholvorgangs kam es nach Angaben der Polizei zur seitlichen Berührung beider Fahrzeuge.

Der 28-Jährige setzte jedoch unbeeindruckt seine Fahrt fort und kam in der Hauptstraße der Ortschaft Oberschwarzach auf Grund überhöhter Geschwindigkeit und der Tatsache, dass er alkoholisiert unterwegs war, von der Fahrbahn ab. Er kollidierte mit seinem Pkw frontal mit einem Einfamilienhaus. Von dort wurde der Pkw abgewiesen und zwei weitere Einfamilienhäuser wurden in Mitleidenschaft gezogen. Der junge Mann wurde bei dem Unfall schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Der Führerschein des Unfallverursachers wurde beschlagnahmt. Ein Gutachter wurde hinzugezogen. Die Hauptstraße war für die Dauer der Unfallaufnahme zeitweise voll gesperrt. Der

entstandene Gesamtsachschaden beläuft sich laut Polizei auf rund 60.000 Euro.