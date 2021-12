Aus dem Neckar gerettet

Neckargerach. Nach einer großen Fahndungsaktion wurde ein 21-Jähriger am Dienstag in Neckargerach festgenommen. Der junge Mann wurde am Dienstagmorgen aufgrund eines Haftbefehls nach Ermittlungen zu seinem Aufenthaltsort in Neckargerach aufgesucht. Beim Erkennen der Polizei rannte er sofort davon.

Aus dem Fenster gesprungen

Auf seiner Flucht sprang er zunächst aus drei Metern Höhe aus einem Fenster eines Wohnhauses in einen darunter befindlichen Bach. Anschließend rannte er in Richtung Ortskern Neckargerach.

Mit mehreren Streifen wurde eine größere Fahndungsaktion durchgeführt. Diese erstreckte sich durch die Ortschaft und über einen Waldhang in Richtung der B 27. Durch Zeugen ergingen weitere Hinweise zum Aufenthalt des Mannes.

Die Mitteilung der Besatzung eines Güterschiffes führte dann zu dem Flüchtenden. Dieser hatte versucht, durch den Neckar zu schwimmen und wurde stark unterkühlt durch den Führer des gerade vorbeikommenden Schiffes aus dem Wasser gerettet. Daraufhin konnte er in der Schleuse Guttenbach im Führerhaus durch die Fahndungskräfte der Polizei festgenommen werden.

Aufgrund der Unterkühlung musste er in ein Krankenhaus gebracht und dort behandelt werden. Der bereits erlassene Haftbefehl wurde nach Entlassung aus der Klinik in Vollzug gesetzt.