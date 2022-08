Auftanken vor der Sommerpause

Neckar-Odenwald-Kreis. Unter dem Thema „Netzwerktreffen trifft Ehrenamtstankstelle“ hatte die Diakonie Neckar-Odenwald Engagierte im Bereich Flucht und Migration in das „Fideljo“ in Mosbach eingeladen.

In ihrer Präsentation startete Nancy Gelb von der Fachberatung Flucht mit neuen Informationen für Schutzsuchende aus der Ukraine, wie die europaweite Anerkennung von ukrainischen Führerscheinen und die Regelungen zur Pkw-Versicherung von ukrainischen Autos. Weiter ging es mit einem Blick auf die Umsetzung des Koalitionsvertrages der Bundesregierung.

„Der bisherigen Praxis der Kettenduldungen wird ein Chancen-Aufenthaltsrecht entgegengestellt. Menschen, die am 1. Januar seit fünf Jahren in Deutschland leben, nicht straffällig geworden sind und sich zur freiheitlichen demokratischen Grundordnung bekennen, sollen eine einjährige Aufenthaltserlaubnis auf Probe erhalten können, um in dieser Zeit die übrigen Voraussetzungen für ein Bleiberecht zu erfüllen“, fasst Nancy Gelb die Änderungen durch den Gesetzesentwurf zusammen. Darüber hinaus sind Verbesserungen bei den gesetzlichen Regelungen für geduldete Jugendliche und Heranwachsende bei nachhaltiger Integration geplant.

Nach den Infos leitete Bettina Knapp zu einer Pause mit kulinarischer Stärkung über. Von Seiten der Diakonie verwies die Ehrenamtskoordinatorin auf Angebote für engagierte Haupt- und Ehrenamtliche im Herbst. Neben einem „Netzwerktreffen – Online“ am 15. September wird in einer Ehrenamtstankstelle am 27. September das Thema „Trauma bei Kindern“ in den Fokus gerückt. Bereits im Juni wurde mit den Studienleitern des Zentrums für Seelsorge der evangelischen Landeskirche in Baden, Pfarrerin Dr. Judith Winkelmann und Andreas Hasenkamp in einem Online-Workshop das Thema „Trauma in Folge von Krieg“ aufgegriffen.

Mit einer Sommer-Geschichte ließen die Organisatorinnen das Treffen ausklingen, dankten allen Teilnehmenden für ihr Engagement und wünschten eine erholsame Ferien- und Urlaubszeit.

Die Veranstaltung wurde gefördert von der Beauftragten der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration. Weitere Informationen und die aktuellen Veranstaltungen gibt es unter www.flumi-diakonie.de im Internet.