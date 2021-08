Aufgaben bereiten viel Freude

Elztal. Zu seiner 25-jährigen Tätigkeit im öffentlichen Dienst gratulierte Landrat Dr. Achim Brötel Elztals Bürgermeister Marco Eckl im Rahmen einer Feierstunde. Es sei ihm ein Anliegen gewesen, so der Landrat, persönlich Dank und Anerkennung für das Geleistete auszusprechen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Marco Eckl ist ein echter Mannschaftsspieler, der sich nach seinem Studium und dem Berufseinstieg im Landratsamt in Mosbach kontinuierlich weiterentwickelt hat, unter anderem als erfolgreicher Geschäftsführer der Digeno“, sagte Brötel. Auch im Kreistag, dem er seit 2014 angehört und wo er inzwischen auch stellvertretender Fraktionsvorsitzender ist, sei Eckl ein absoluter Aktivposten.

Bürgermeister Eckl, der Wert darauf gelegt hatte, seine Ehrung zusammen mit anderen Dienstjubilaren in den Rahmen einer ohnehin geplanten Personalversammlung seines Teams zu stellen, bedankte sich für die Worte des Landrats.

Er betonte, dass ihm seine Arbeit jeden Tag aufs Neue viel Freude bereite, denn es gebe in der Gemeinde Elztal wie aktuell mit dem Grundschulzentrum in Dallau immer spannende Aufgaben.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Geboren wurde Marco Eckl in Buchen. Der Mittleren Reife 1987 an der Abt-Bessel-Realschule Buchen und dem Abitur 1990 am Wirtschaftsgymnasium Walldürn folgten eine Ausbildung im gehobenen Verwaltungsdienst mit dem Abschluss als Diplom-Verwaltungswirt (FH) an der Hochschule für öffentliche Verwaltung Kehl und der Zivildienst.

Ab 1996 arbeitete Eckl zunächst als Erziehungshelfer im Kinder- und Jugenddorf Klinge und wechselte noch im selben Jahr zum Landratsamt des Neckar-Odenwald-Kreises. 2012 wurde Eckl zum Bürgereister der Gemeinde Elztal gewählt und im Jahr 2020 mit einem eindrucksvollen Wahlergebnis von mehr als 93 Prozent in seinem Amt bestätigt. Eckl ist verheiratet und Vater von zwei Kindern.