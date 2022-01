Auf Baustelle randaliert

Mosbach. Ein oder mehrere Unbekannte ließen im Januar ihrer Zerstörungswut an einer Baustelle in Mosbach-Bergfeld freien Lauf. Am 3. Januar wurde zunächst die provisorische Baustellenampel am Hardhofweg in Richtung Mosbach-Bergfeld beschädigt, wobei es zum Säureaustritt am Batteriekasten kam. In der Nacht vom 10. auf den 11. Januar wurde dieselbe Ampelanlage sowie ein Verkehrszeichen mit Farbe besprüht. In der Nacht wurden außerdem mehrere Verkehrszeichen im Baustellenbereich des Hardhofwegs gestohlen. Auch die Ortstafel an der Einmündung Sulzbacher Straße/Alte Schefflenzer Steige wurde entwendet. Am vergangenen Wochenende zwischen Freitag und Montag wurde die Baustellenampel erneut umgeworfen. Der Gesamtschaden wird auf über 1000 Euro geschätzt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1