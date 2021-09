Audi beschädigt und geflüchtet

Mosbach. Ein geparkter Audi wurde am Montagnachmittag in Mosbach beschädigt. Die Besitzerin hatte ihren A3 gegen 16 Uhr auf dem Kundenparkplatz eines Supermarkts in der Pfalzgraf-Otto-Straße geparkt. Nach dem Einkaufen bemerkte sie zuhause, gegen 17 Uhr, dass ihr Fahrzeug im Bereich der linken Frontstoßstange und der anschließenden Radabdeckungsverkleidung einen punktuellen Schaden aufwies.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Vermutlich wurde ihr Pkw von einem anderen Fahrzeug mit Anhängerkupplung beim Ausparken auf dem Supermarktparkplatz beschädigt. Der Unfallverursacher ist unerkannt geflüchtet, der verursachte Sachschaden beläuft sich auf rund 1000 Euro.