Arbeiten an der Brücke

Mosbach. Seit dem 29. November 2021 laufen die Sanierungsarbeiten an der Neckarbrücke der B 292 bei Mosbach. Die aufwendigen Schweißarbeiten an der Übergangskonstruktion der Mosbacher Brückenseite werden am Donnerstag, 23. Dezember 2021, erfolgreich zum Abschluss gebracht. Die noch ausstehenden Sanierungsarbeiten an dem anderen Brückenende in Fahrtrichtung Sinsheim werden nach der Winterpause, voraussichtlich ab der dritten Kalenderwoche 2022, fortgesetzt. Zur Entlastung der Verkehrsteilnehmer werden die Betonschutzwand und die Lichtsignalanlage über die Feiertage rückgebaut. Die Geschwindigkeitsbeschränkung auf 30 Stundenkilometer muss jedoch aus Sicherheitsgründen bis zum Abschluss der Arbeiten bestehen bleiben. Den Termin für die Fortsetzung der Sanierungsmaßnahme wird das Regierungspräsidium noch bekanntgeben.

