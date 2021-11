Ampel regelt den Verkehr

Obrigheim/Mosbach. Im Zuge einer Inspektion an der Neckarbrücke der B 292 zwischen Obrigheim und Mosbach wurden vergangene Woche Schäden an den Fahrbahnübergängen des Bauwerks festgestellt. Um die Verkehrssicherheit sicherzustellen und das Fortschreiten der Schäden zu minimieren, wurde am 4. November die zulässige Geschwindigkeit auf 30 km/h begrenzt.

Es musste jedoch festgestellt werden, dass vor allem Lastkraftwagen sich nicht an diese Beschränkung halten. Um die Verkehrssicherheit weiterhin gewährleisten zu können, wird ab Freitag, 12. November, im Bereich der Schadstelle eine Spurreduzierung mit Ampelregelung eingerichtet. Hierdurch wird sichergestellt, dass der schadhafte Bereich nicht weiter durch den Schwerlastverkehr belastet wird. Die für die kommenden Arbeiten erforderliche Schutzwand wird ebenfalls bereits aufgestellt, um unmittelbar nach dem Eintreffen der Ersatzteile mit den Instandsetzungsarbeiten beginnen zu können.

Mit der Sanierung kann voraussichtlich Ende November begonnen werden. Der genaue Ausführungszeitraum wird rechtzeitig bekannt gegeben. Die Kosten der Instandsetzung belaufen sich auf rund 200 000 Euro und werden vom Bund getragen.