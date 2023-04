Alkoholisierter Mann greift in Mosbach Polizeibeamte an

Mosbach. Weil ein Mann gegen die Schaufensterscheibe eines Supermarkts in der Zwingenburgstraße schlug, wurde am Freitagabend, gegen 20.30 Uhr, das Polizeirevier Mosbach verständigt. Die Beamten trafen vor Ort einen erheblich alkoholisierten Mann an, der immer wieder auf die stark befahrene Pfalzgraf-Otto-Straße laufen wollte.

Da der Mann nicht in der Lage war seinen Weg alleine fortzusetzen, sollte er in Gewahrsam genommen werden. Dabei wurde der 33-Jährige jedoch aggressiv und griff die eingesetzten Beamten an. Eine Beamtin und ein Beamter wurden leicht verletzt. Nach der Entnahme einer Blutprobe musste der Mann die Nacht in der Gewahrsamseinrichtung verbringen. Auf ihn kommt nun eine Anzeige zu.