Alkoholisiert Unfall verursacht

Oberschefflenz. Eine Audifahrerin verursachte am Mittwochabend in der Nelkenstraße in Oberschefflenz einen Unfall und flüchtete im Anschluss. Gegen 19.30 Uhr kollidierte die Frau mit einem am Fahrbahnrand geparkten Opel und setzte ihre Fahrt danach, ohne anzuhalten, fort. Ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer folgte der Unfallverursacherin und verständigte die Polizei. Auf dem Parkplatz eines Supermarktes wurde die Fahrerin kontrolliert. Bei der Kontrolle fiel den Beamten starker Alkoholgeruch aus der Atemluft der Frau auf, weshalb sie im Krankenhaus eine Blutprobe abgeben musste und ihr Führerschein einbehalten wurde. Bei dem Zusammenstoß entstand an den beteiligten Fahrzeugen ein Sachschaden von circa 30 000 Euro. pol

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1