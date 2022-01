Älterer Mann ohne Anstand

Mosbach. Ein älterer Mann belästigte am Freitag gegen 16.45 Uhr gleich mehrere Passanten, indem er in der Öffentlichkeit urinierte, so der Polizeibericht. Hierzu fuhr er mit seinem graufarbenen Kleinwagen in Mosbach von der Hauptstraße aus auf einen Parkplatz der Sparkasse Neckartal-Odenwald.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Dort stieg er aus und urinierte ausgerechnet in Richtung der Sparkasse gegen eine Laterne. Drei junge Frauen im Alter von 23 bis 28 Jahren, welche sich direkt vor der Sparkasse befanden, erstatteten daraufhin Anzeige bei der Polizei. Der ältere Mann wurde als circa 170 Zentimeter groß und dicklich beschrieben. Außer diesen Anzeigenerstatterinnen sollen sich zu diesem Zeitpunkt weitere Personen vor der Bank aufgehalten haben.