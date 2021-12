Ab dem 1. Januar „Hochschulstadt“

Mosbach. „Es freut mich sehr, dass die Große Kreisstadt Mosbach sich nun Hochschulstadt nennen darf. Meine herzlichen Glückwünsche gehen an die Bürgerinnen und Bürger und Oberbürgermeister Michael Jann. Seit über 40 Jahren prägt die Duale Hochschule das Stadtbild und auch das Image der Stadt Mosbach als attraktiven Bildungsstandort mit heute über 3000 Studierenden. Und auch hier sollen es mehr werden – eine Weiterentwicklung in Innenstadt- und Campusnähe ist in Planung“, sagte der stellvertretende Ministerpräsident, Innen- und Kommunalminister Thomas Strobl am Donnerstag. Zuvor hatte Strobl in einer Videokonferenz 23 Städten und Gemeinden virtuell die Genehmigung zum Führen einer Zusatzbezeichnung überreicht.

Info: Die Große Kreisstadt Mosbach darf die Zusatzbezeichnung formal ab dem 1. Januar 2022 führen.