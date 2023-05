71-Jährige bei Unfall in Aglasterhausen lebensgefährlich verletzt

Aglasterhausen. Lebensgefährlich verletzt wurde eine 71-Jährige am Donnerstagmorgen bei einem Unfall auf der Bundesstraße 292 bei Aglasterhausen. Die Seniorin war zuvor mit ihrem Toyota Yaris gegen 8.15 Uhr aus Richtung Aglasterhausen Ortsmitte kommend nach links auf die Bundesstraße abgebogen und hatte hierbei vermutlich den aus Richtung Mosbach kommenden Mazda einer 56-Jährigen übersehen. Die beiden Fahrzeuge kollidierten miteinander, wobei beide Fahrerinnen verletzt wurden. Die 71-Jährige wurde aufgrund der Schwere ihrer Verletzungen umgehend in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 30 000 Euro geschätzt. Im Rahmen der Unfallaufnahme musste die Bundesstraße zeitweise in beide Richtungen gesperrt werden.



