38-Jähriger muss vier Jahre ins Gefängnis

Mosbach/Neckarzimmern. Die Erste Große Strafkammer des Landgerichts Mosbach hat am Montag einen 38-Jährigen wegen Raubes in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung zu einer Freiheitsstrafe von vier Jahren verurteilt. Die Staatsanwaltschaft hatte eine Freiheitsstrafe von fünf Jahren beantragt, die Verteidigung „eine milde Strafe“.

Dem Angeklagten, einem somalischen Staatsangehörigen, wurde zur Last gelegt, er habe am 14. April im Bahnhof in Neckarzimmern eine ihm unbekannte hochschwangere Frau gestoßen und getreten, als diese eine Treppe hinabgegangen sei (die FN berichteten). Hierdurch sei die Frau über mehrere Treppenstufen auf den Boden gestürzt, wo der Angeklagte ihr mehrere Schläge beziehungsweise Tritte versetzt habe. Anschließend habe der Angeklagte der Frau ihre Handtasche und ihr Mobiltelefon entrissen. Der Angeklagte sei bei der Tat eingeschränkt schuldfähig gewesen.