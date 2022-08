250.000 Euro Schaden nach Gebäudebrand in Mosbach

Mosbach. Beim Brand eines Einfamilienhauses am Samstagnachmittag in Lohrbach entstand nach ersten Schätzungen der Polizei Sachschaden in Höhe von rund 250 000 Euro.

Zeugen sahen gegen 14.10 Uhr eine starke Rauchentwicklung in der Straße „Rebengärten“ und meldeten dies über Notruf.

Aus bislang unbekannter Ursache war zunächst der Carport eines Einfamilienhauses in Brand geraten. Die Flammen griffen auf den Dachstuhl des Wohnhauses über.

Durch das rasche Eingreifen der Feuerwehr konnte das Feuer unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Alle Bewohner des Hauses konnte dieses selbständig verlassen.

Die Feuerwehr war mit über 80 Einsatzkräften vor Ort. Darüber hinaus waren Notarzt und Rettungsdienst sowie die Polizei im Einsatz. Das Polizeirevier Mosbach hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. pol

