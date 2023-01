Mosbach. Rund 25 000 Euro Sachschaden entstanden am Mittwoch bei einem Verkehrsunfall in Mosbach. Nach Angaben der Polizei verwechselte die Fahrerin eines Mini Coopers auf dem Parkplatz einer Drogerie in der Pfalzgraf-Otto-Straße wohl gegen 11.30 Uhr die Bremse und das Gaspedal ihres Fahrzeuges und touchierte damit einen Seat und einen Ford. Hierdurch entstand der hohe Sachschaden. Verletzt wurde niemand.

