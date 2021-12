20-Jährige bei Unfall schwer verletzt

Haßmersheim. Mit dem Rettungshubschrauber musste eine 20-Jährige in ein Krankenhaus geflogen werden, die am Montagnachmittag, gegen 14.20 Uhr, mit ihrem Kleinwagen von der Landesstraße zwischen Haßmersheim und Hüffenhardt abgekommen ist. Die Frau war mit ihrem Opel Corsa zunächst ins Schleudern geraten, dann nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und letztendlich gegen einen Baum geprallt. Nach einer Erstversorgung an der Unfallstelle wurde sie mit dem Helikopter abtransportiert. An dem Kleinwagen entstand Sachschaden in Höhe von 1500 Euro. Die Ursache des Unfalls ist noch unklar.

