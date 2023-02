19-Jähriger in Obrigheim mit Messer bedroht

Obrigheim. Ein 16-Jähriger soll am Dienstag in Obrigheim eine Person mit einem Messer bedroht haben, so die Polizei. Der Jugendliche war am Dienstagabend gegen 21 Uhr im Obrigheimer Auweg auf dem Parkplatz eines Discounters zunächst mit mehreren Jugendlichen in Streit geraten. Im Rahmen einer verbalen Auseinandersetzung soll der 16-Jährige ein Springmesser gezogen und es bedrohlich in Richtung eines 19-Jährigen gehalten haben. Als der Bedrohte versuchte, dem 16-Jährigen das Messer aus der Hand zu schlagen, soll dieser Stoßbewegungen in Richtung des Mannes gemacht haben, ihn aber verfehlt haben. Der Streit konnte im weiteren Verlauf durch einen Zeugen geschlichtet werden. Der 16-Jährige wurde kurz darauf an seiner Wohnanschrift von Beamten des Polizeireviers Mosbach vorläufig festgenommen. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde der Jugendliche wieder auf freien Fuß entlassen. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

